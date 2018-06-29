Роскомнадзор обнаружил нарушение закона о СМИ телеканалом France 24

Роскомнадзор отправил письмо учредителю французского телеканала France 24 с уведомлением о нарушении закона о СМИ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, Роскомнадзор считает, что редакционная деятельность телеканала осуществляется иностранным юридическим лицом, хотя СМИ и зарегистрировано в России.

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«В ходе анализа лицензионных договоров … установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований ч. 2 статьи 19.1 закона о СМИ», — рассказал источник.

Отмечается, что информация о нарушении французским каналом законодательства появилась на следующий день после того, как высший аудиовизуальный совет Франции (CSA) вынес предупреждение телеканалу Russia Today (RT) France.

Роскомнадзор проинформировал France 24, что если нарушения не устранят, по решению суда деятельность телеканала могут приостановить или даже отозвать лицензию на вещание.

Ранее Роскомнадзор рассказал о зеркальном ответе на действия британских властей против RT.