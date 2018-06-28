Путин одобрил штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому неисполнение закона о запрете сервисов для обхода блокировок запрещенных сайтов (анонимайзеров) влечет за собой наложение штрафов. Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что за выдачу поисковыми машинами ссылок на анонимайзеры граждан будут штрафовать в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. С должностных лиц будут взимать от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридическим лицам грозит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб.

5 июня нынешнего года Госдума приняла закон о штрафах за нарушение запрета на анонимайзеры в третьем, окончательном чтении.