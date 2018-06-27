Экстрадированный в США россиянин отказался признавать вину

Адвокат Аркадий Бух, который представляет интересы экстрадированного из Чехии в США россиянина Евгения Никулина, заявил, что его клиент отказался признать свою вину в американском суде. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Никулин отказался признавать себя виновным.

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Он также добавил, что весь процесс по делу Никулина закончится судом присяжных, который должен пройти в конце января 2019 года.

Ранее Бух рассказал о состоянии Никулина, который находится в американской тюрьме.

30 марта Никулин был экстрадирован в США из Чехии. В российском посольстве выразили глубокое разочарование экстрадицией россиянина. В США Никулина обвиняют во взломе американских соцсетей.