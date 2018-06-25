Bloomberg: Apple решила расширить линейку наушников

Apple намерена расширить линейку наушников: помимо беспроводных AirPods, компания решила выпустить накладные наушники. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Apple усовершенствует беспроводные AirPods. В частности, новая версия «вкладышей» сможет работать на большем удалении от смартфона, а также получит усиленное шумоподавление и защиту от влаги. При этом подчеркивается, что плавать в наушниках не получится: улучшенная влагостойкость призвана лишь защитить от дождя и пота.

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Стоимость второй версии AirPods, вероятно, возрастет. Ожидается, что девайс будет представлен в конце этого года.

Кроме того, в планах компании выпустить накладные наушники. Эта модель, по задумке Apple, призвана составить конкуренцию продуктам Bose и Sennheiser. Презентация этих наушников ожидается уже в следующем году.

Ранее Apple презентовала операционную систему iOS 12.