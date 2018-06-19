На Украине нашли тайную страницу Порошенко в фейсбуке

Президент Украины Петр Порошенко ведет тайный аккаунт в фейсбуке, скрываясь под псевдонимом Peter Lions. Об этом рассказал украинский журналист Александр Дубинский.

По словам журналиста, страница существует на протяжении 4,5 лет.

«Начиная с сегодняшнего дня открыта только для «друзей». На этой странице на Порошенко подписаны многие политики и бизнесмены, а также несколько членов его семьи», — написал Дубинский.

Реклама

Он отметил, что до этого владелец аккаунта Peter Lions был подписан на трех журналистов, включая Дубинского. Однако после публикации скриншотов с этой «тайной страницы» украинского президента журналист был удален из друзей.

«Придумать лучшего доказательства аутентичности сложно. Спасибо, Петр Алексеевич», — добавил Дубинский.

Он также пообещал опубликовать «детальный материал» с доказательствами того, что страницу вел именно Порошенко.