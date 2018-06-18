Пользователи по всему миру сообщили о проблемах с YouTube

Пользователи сайта для размещения видеороликов YouTube сообщили о проблемах в работе сервиса по всему миру. Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, сбои в работе видеохостинга фиксировались пользователями по всему миру с 20.38 мск.

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Сообщается, что 59% пользователей пожаловались на проблемы, возникающие при просмотре видеороликов, 30% — на проблемы с доступом к самому сайте и еще 10% рассказали о трудностях с авторизацией.

Ранее пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе американского сервиса Netflix, который дает подписчикам доступ к фильмам, сериалам и телепередачам на основе потокового мультимедиа.