NYT: Пентагон изменил стратегию киберкомандования США

Пентагон предоставил кибернетическому командованию возможность использовать более «агрессивный» подход для защиты от кибератак, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ранее киберкомандование следовало скорее оборонной стратегии, реагируя на атаки после того, как хакеры «вторгались» в американский сегмент интернета.

Реклама

Однако с этого года Пентагон дал ведомству возможность совершать «практически ежедневные рейды» на иностранные сети для предотвращения кибератак.

Отмечается, что неизвестно, к каким последствиям приведут изменения в стратегии, в частности, это может привести к непредвиденной эскалации напряженности в отношениях с Россией, Китаем и Северной Кореей.

В августе 2017 года киберкомандование США было выделено в отдельную структуру.