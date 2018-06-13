Собчак снова станет главным редактором журнала L'Officiel Russia

Телеведущая Ксения Собчак вернется к руководству журналом L'Officiel Russia, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на международную медиагруппу ACMG.

Собчак приостановила работу в журнале в связи с участием в президентской кампании 2018 года.

Как отмечается в сообщении ACMG, 6 июня у Собчак закончился отпуск, и, согласно ранее достигнутым договоренностям, она возвращается к работе главного редактора журнала L'Officiel Russia.

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«Сегодня перед Ксенией и командой стоят новые амбициозные задачи, решив которые команда ACMG рассчитывает не только укрепить, но и значительно усилить позиции журнала на российском рынке», — отметили в ACMG.

По словам телеведущей, она «очень рада вернуться в L'Officiel».

Собчак присоединилась к медиагруппе ACMG в 2012 году, став главным редактором глянцевого издания SNC. В 2014 году Собчак возглавила редакцию российской версии французского журнала L'Officiel Russia.