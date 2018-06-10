СМИ: Япония выразила протест из-за прокладки российских линий связи на Курилы

МИД Японии выразил России протест из-за проведения российской оптической линии связи на Курилы, сообщает газета Sankei со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, российские власти уведомили японское управление безопасности на море о том, что с 10 июня и до середины октября будет проходить прокладка оптической линии связи, соединяющей Сахалин и Курильские острова.

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«Крупномасштабное развитие инфраструктуры несовместимо с позицией Японии по северным территориям и вызывает сожаление», — говорится в сообщении МИД Японии.

Отмечается, что в качестве подрядчика была выбрана китайская компания. Токио также отнесся к этому настороженно. Издание отмечает, что, по мнению японского правительства, деятельность иностранных компаний на территории Курил также «закрепляет российскую юрисдикцию» на островах.

Ранее сообщалось, что Япония выразила России протест из-за военных учений на Курилах.