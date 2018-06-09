Путин поручил провести интернет в села с населением от 100 человек

Президент России Владимир Путин поручил установить точки доступа Wi-Fi в села, в которых проживают от 100 человек. Об этом говорится в поручении, которое опубликовано на сайте Кремля.

«В поселениях с населением не менее чем 100 человек должно быть установлено не менее чем одно средство коллективного доступа для оказания услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — говорится в тексте поручения.

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Отмечается, что для реализации данной инициативы правительству необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в закон «О связи». В данный момент в ряде регионов реализуется пилотный проект по установке точек доступа в интернет в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500.

Ранее Путин ответил блогеру на вопрос о блокировке YouTube и Instagram.