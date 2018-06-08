Facebook рассекретил записи 14 млн пользователей из-за ошибки

Из-за сбоя в работе социальной сети Facebook множество приватных записей оказались доступны для публичного просмотра, сообщает Associated Press.

Отмечается, что сбой коснулся 14 млн пользователей.

Глава отделения безопасности Facebook Эрин Иган отметил, что ошибка, произошедшая в четверг, 7 июня, не коснулась более ранних постов. В настоящее время руководство соцсети уведомляет пользователей о том, что их приватные записи могут быть видны всем.

Ранее СМИ сообщили, что Facebook предоставляет личные данные пользователей крупнейшим производителям смартфонов и иных гаджетов.