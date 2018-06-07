Руководители КНДР оказались пользователями техники Apple и Microsoft

Высокопоставленные чиновники КНДР пользуются техникой американских компаний Apple и Microsoft, в том числе новинками. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование компании Recorded Future.

Специалисты Recorded Future отследили, как пользуются интернетом жители Северной Кореи. В отчете говорится, что удалось зафиксировать «ошеломляющее число американских устройств и ПО», которыми пользуются высокопоставленные руководители КНДР.

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Отмечается, что владеть компьютерами и выходить в глобальную сеть могут только представители правящей верхушки, партийной или военной, а также члены их семей.

Исследователи отметили, что на руках у руководителей Северной Кореи есть как старые устройства, например iPhone 4S, так и новые, например iPhone X. На компьютерах установлена ОС Windows — от «семерки» до «десятки».ъ

В американских компаниях не прокомментировали отчет.