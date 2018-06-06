«Ростех» представил российский аналог Skype

Госкорпорация «Ростех» представила первую российскую унифицированную коммуникационную систему — аналог Skype. Об этом сообщается на сайте компании.

«Разработка AVES-S позволяет организовать защищенную конференцию в видеоформате с разрешением Full HD. Помимо этого она предоставляет возможность обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, защищенная и сверхнадежная система для удаленных конференций предназначена в первую очередь для государственных ведомств и промышленности.

По мнению компании, данная система подойдет для проведения закрытых совещаний и обмена конфиденциальной информацией.