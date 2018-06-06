Эксперты предупредили об активности кибермошенников во время Чемпионата мира

Кибермошенники непременно воспользуются шумихой вокруг грядущего Чемпионата мира по футболу, чтобы нажиться на туристах и российских болельщиках. Об этом говорится в пресс-релизе ESET, поступившем в «Газету.Ru». Эксперты по информационной безопасности полагают, что аферисты могут воспользоваться своими наиболее эффективными схемами.

Прежде всего стоит опасаться бесплатного Wi-Fi, который может быть приманкой злоумышленников. Подключившись к подставной точке доступа, пользователь рискует лишиться своих персональных данных.

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Кроме того, в интернете появилось огромное количество фейковых сайтов, предлагающих оформить туристическую визу в Россию или паспорт болельщика. Злоумышленники используют фишинговые сайты, чтобы собирать персональные данные пользователей, под предлогом оформления этих документов.

Эксперты также не исключают уловок с банкоматами — большой наплыв туристов может спровоцировать мошенников на переоснащение списанных банкоматов. Сохраняет актуальность скимминг, то есть установка на банкомат специального оборудования для перехвата платежной информации (спрятанная камера, накладка на клавиатуру и пр.).

Ранее стало известно, что в Ингушетии появятся интернет-дружины.