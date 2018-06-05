Госдума не поддержала законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи порекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о запрете гражданам России до 14 лет заводить аккаунты в социальных сетях без разрешения родителей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Данный законопроект внес депутат Госдумы Виталий Милонов в январе нынешнего года. В соответствии с законопроектом, для регистрации в социальных сетях лицам, не достигшим 14 лет, требовалось согласие родителей или иных законных представителей. Также в тексте документа уточнялось, что родители должны были осуществлять контроль доступа несовершеннолетнего к аккаунту.

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«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно осуществлять регистрацию в социальной сети», — говорится в рекомендации Госдумы.

Подобное предложение Милонов вносил в Госдуму также в апреле 2017 года.