Apple представила новую iOS
Компания Apple на презентации WWDC 2018 представила новую версию операционной системы iOS. Об этом сообщается на сайте компании.
Как отмечается, iOS 12 обладает повышенной скоростью работы, также в нее была добавлена функция Screen Tim, которая помогает контролировать время использования приложений.
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При этом в операционной системе появилась функция Siri Shortcuts для голосового помощника.
Также пользователям iOS 12 станут доступны Memoji — персонажи, которые будут передавать эмоции и индивидуальность реальных собеседников.
4 июня в калифорнийском Сан-Хосе прошла ежегодная конференция Apple WWDC 2018, на которой компания представила новинки в сфере собственного программного обеспечения.