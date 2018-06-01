Представители «ВКонтакте» рассказали о борьбе с призывами к насилию в школах

Сотрудники российской социальной сети «ВКонтакте» занимаются отслеживанием активности сообществ и пользователей, которые призывают к насилию в школах, передает РИА «Новости» заявление соцсети.

«Мы проводим проактивный мониторинг страниц с призывами к насилию в школах и другим противоправным контентом и внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и общественников», — заявил представитель социальной сети.

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Он подчеркнул, что все пользователи и сообщества, которые так или иначе связаны с данной темой, подлежат «оперативной блокировке». Представитель добавил, что в соцсети проводят собственный мониторинг и реагируют на обращения государственных органов. Также сотрудники социальной сети используют автоматический поиск для обнаружения запрещенного контента.

Представитель подчеркнул, что команда модерации реагирует на запрещенную информацию в течение одного часа или нескольких минут.

Ранее Следственный комитет России заявил о росте популярности темы стрельбы в школах.