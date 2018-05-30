В Ингушетии появятся интернет-дружины

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о создании в Ингушетии интернет-дружин с целью оказания противодействия вербовщикам и пропагандистам террористических группировок, передает РИА «Новости».

«Что касается профилактики подобных преступлений в республике, то я уже говорил, и на заседании Совбеза одобрили эту идею, — мы создаем специальные интернет-дружины, которые как раз будут бороться с вербовщиками и пропагандистами террористической деятельности. И делать это необходимо в социальных сетях, где в основном вращается молодежь», — ответил Евкуров на вопрос об усилении работы по профилактике преступлений террористического характера.

Он также отметил, что основной целью вербовщиков являются религиозно необразованные люди, часто в состоянии стресса или одиночества.