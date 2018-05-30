Суд не поверил в невозможность Telegram предоставить ключи шифрования

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Таганский суд Москвы посчитал, что представители Telegram не предоставили доказательств того, что предоставить ключи шифрования ФСБ невозможно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению суда, в Telegram обязаны действовать в рамках закона и предоставить федеральному исполнительному органу власти данные, которые позволят декодировать сообщения мессенджера.

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«Ссылка заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership… о невозможности исполнения обязанности, предусмотренной ч. 4.1 ст. 10.1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по техническим причинам, не может являться основанием для отказа в удовлетворении требований», — отмечается в решение.

Кроме того, судья не нашла в материале дела данных, по которым Telegram не имеет возможности выполнить предусмотренное законодательством требование.

Ранее в Telegram предупредили о блокировке своих обновлений со стороны Apple.