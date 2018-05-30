Telegram предупредил о блокировке своих обновлений со стороны Apple

Американская компания Apple начала предпринимать шаги по блокировке приложения мессенджера Telegram с апреля. Об этом говорится на сайте мессенджера.

Как отмечается в разделе «часто задаваемых вопросов», Apple блокирует обновления приложения мессенджера.

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«К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля», — говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что пользователи Android по-прежнему получают обновления, в том числе и последнюю версию правил о конфиденциальности персональных данных.

Ранее сообщалось, что представители Роскомнадзора потребовали от компании Apple удалить мессенджер Telegram из онлайн-магазина приложений appStore.