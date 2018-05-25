Жаров рассказал об атаках на сайт Роскомнадзора

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что на сайте ведомства в течение недели совершается до десятка DDoS-атак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Жарова, происходят не только DDoS-атаки, но и DNS-атаки. Они осуществляются с украинской территории и из Западной Европы. Жаров подчеркнул, что эти данные ни о чем не говорят, так как «злоумышленник может сидеть где угодно».

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«У нас все живенько. С тех пор как мы блокируем определенное приложение (Telegram. – Газета.Ru), несколько серьезных, до десятка, DDoS-атак происходит на неделе», — заявил Жаров.

Он добавил, что за последнюю неделю на сайт Роскомнадзора было совершено девять DDoS-атак, при чем 88% были атаками «высокой силы». Жаров заметил, что специалисты ведомства их успешно отражают и передают информацию в правоохранительные органы.

Ранее Жаров заявил, что в ведомстве рассчитывают на успех в полной блокировке мессенджера Telegram.