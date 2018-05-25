Роскомнадзор уточнил свою позицию о блокировке Facebook

Глава Роскомндазора Александр Жаров заявил, что его ведомство до конца года проверит Facebook, но в данный момент блокировка социальной сети не рассматривается. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«До конца года мы проверим компанию Facebook. Ни в коем случае сразу ставить вопрос о блокировке не будем. В зависимости от результатов проверки мы их можем оштрафовать, получить от них юридически значимые документы, когда они намерены исполнить законы России. Это процесс, который начнется в конце нынешнего года», — сказал Жаров.

Реклама

Он отметил, что ведомство не устраивает, как Facebook локализует личные данные российских пользователей, а также то, с какой скоростью социальная сеть удаляет посты с экстремистской информацией.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор запросил у Facebook информацию об утечке данных российских пользователей. Позднее Жаров пообещал заняться проверкой Facebook и WhatsApp.