Песков ответил на вопрос о планах атаковать Украину по роутеру

Российская сторона не планировала совершать хакерскую атаку против Украины с помощью роутера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Россия не планировала хакерскую атаку с помощью роутера», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос об обвинениях, выдвинутых в адрес России украинской стороной, касательно возможных планов по организации кибератаки.

Ранее в киберполиции Украины рассказали о готовящейся атаке «российских хакеров». В частности, в СБУ заявили, что атаку планируют совершить российские хакеры с использованием «самого современного» вредоносного программного обеспечения. В СБУ подчеркнули, что атака направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине в преддверии финала Лиги Чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.