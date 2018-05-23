В Совфеде рассказали, как Россия ответит Британии на действия против RT

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, как российская сторона ответит, если в Соединенном Королевстве будут приняты меры в отношении российского международного канала Russia Today. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пушкова, ответные меры России повлияют на работу «Би-би-си». Он уточнил, что у компании на территории России работают радио и телеканал.

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«Если RT столкнется в Великобритании с серьезным ограничением вещания, то аналогичные меры будут приняты и в Москве», — заявил Пушков.

Он добавил, что в Соединенном Королевстве должны понимать, что ответ российской стороны будет жестким.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что российская сторона ответит на действия британского медиарегулятора Ofcom, который начал еще три расследования в отношении российского международного канала Russia Today.