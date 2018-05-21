В Британии начали три новых расследования против RT

Британский медиарегулятор Ofcom, который ведет семь расследований в отношении российского международного канала Russia Today, начал еще три расследования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Согласно тексту документа, начало расследования не означает, что канал совершил какое-либо нарушение. Кроме того, не каждая такая проверка ведет к выявлению нарушений.

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Как отмечается, в новых расследованиях речь идет о возможных нарушениях в новостных программах телеканала от 26 апреля и 4 мая этого года, а также в отношении программы Crosstalk от 20 апреля.

Ранее представитель британского медиарегулятора Ofcom опроверг информацию СМИ по поводу сохранения лицензии у российского международного канала Russia Today.