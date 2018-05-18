Клименко на фоне ситуации с Telegram предложил менять технологии блокировки ресурсов

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И. о. советника российского президента по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал ситуацию, которая возникла в связи с решением суда о блокировке мессенджера Telegram, и заявил о необходимости изменения технологий ограничения работы таких сервисов. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

По его словам, Роскомнадзор в данном случае только исполняет решение суда. Закон предусматривает, что операторы заблокируют список IP-адресов по предоставленному протоколу. Клименко подчеркнул, что ведомство не имеет возможности разработать программное обеспечение, чтобы улучшить подход в работе с операторами связи.

«На практике, видимо, необходимо менять технологии блокировки. Эта история показала, что текущая структура фиксированного законодательного определения методов и способа блокировки не работает», — заметил Клименко.

Он также предложил, чтобы у ведомства появилась «более гибкая история с разработкой», а также своя группа программистов, которые могли бы разработать не такой жесткий вариант системы методов и способов блокировки, предусмотренных законом.

Ранее после появления в СМИ сообщений о том, что перебои в работе мессенджера WhatsApp могут быть связаны с действиями Роскомнадзора, в ведомстве заявили, что не имеют отношения к неполадкам в работе сервиса.