Цукерберг выступит в Европарламенте

Глава Facebook Марк Цукерберг выступит на слушаниях в Европарламенте, заявила в твиттере еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

«Марк Цукерберг принял приглашение от ЕП и приедет в Брюссель, чтобы ответить на вопросы о конфиденциальности», — написала она.

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Однако, по ее словам, слушания пройдут в закрытым режиме.

Юрова также добавила, что сожалеет о том, что слушания будут закрытыми, так как «европейцы заслуживают узнать, как используются их данные».

Ранее Цукерберг выступил в сенате США.

Выступление Цукерберга произошло из-за крупного скандала с утечкой данных из социальной сети: аналитическая компания Cambridge Analytica похитила личные данные 87 млн пользователей.