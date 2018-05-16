ФБР расследует деятельность Cambridge Analytica

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) изучают деятельность компании Cambridge Analytica, сообщает The New York Times.

Уточняется, что представители ведомств опрашивают бывших сотрудников компании и банков, которые были с ней связаны.

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Официальных комментариев минюста и ФБР пока не поступало.

Ранее стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica прекращает свою работу после того, как стало известно, что она незаконно получила данные десятков миллионов пользователей соцсети Facebook.

В корпорации Twitter Inc. рассказали, что продали доступ к публичным данным в соцсети компании Александра Когана Global Science Research, предоставившей данные пользователей Facebook сторонней компании Cambridge Analytica.