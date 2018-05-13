Роскомнадзор разблокировал тысячи IP-адресов Alibaba

Роскомнадзор разблокировал подсеть компании Alibaba, в которую входят около 8,2 тыс. IP-адресов. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении [мессенджера] Telegram Роскомнадзор снял с блокировки подсеть компании Alibaba (около 8,2 тыс. IP-адресов). При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данной подсети, полностью установлены и блокируются», — отмечается в сообщении.

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В Роскомнадзоре добавили, что разблокировали подсеть для обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов. Там также подчеркнули, что продолжают мониторинг использования Telegram разблокированной подсети.

Ранее Роскомнадзор разблокировал более 3,7 млн IP-адресов, не связанных с Telegram.