Telegraph: RT сохранил лицензию на вещание в Британии

В Великобритании медиарегулятор Ofcom принял решение не отзывать у российского международного канала Russia Today (RT) лицензию на вещание на территории страны. Об этом пишет The Sunday Telegraph.

Как отмечается, после инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, в котором британская сторона обвиняет Россию, в Соединенном Королевстве посчитали, что RT якобы может осуществлять «прокремлевскую пропаганду» на территории страны. После этого Ofcom провел семь расследовании в отношении деятельности телеканала.

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«Если бы следственные органы Соединенного Королевства установили, что в отношении Великобритании имело место незаконное применение силы со стороны России, то мы бы надлежащим образом рассмотрели это в соответствии с нашими текущими обязанностями, чтобы убедиться, что [деятельность] RT соответствует всем требованиям», — говорится в сообщении медиарегулятора.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что, рассматривая вопрос о предоставлении лицензии, было бы «неуместно» в качестве решающего фактора рассматривать действия иностранных правительств.

Ранее сообщалось, что расследования касаются вопроса «должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала».