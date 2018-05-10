Telegram создал первый сервис для своей блокчейн-платформы

Компания Telegram создала первый сервис для будущей собственной блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), который тестирует в закрытом режиме, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к команде проекта.

Сервис получил название Telegram Passport, он дает возможность идентифицировать личность пользователя мессенджера, который один раз должен будут загрузить их, чтобы впоследствии мгновенно передавать информацию сервисам-партнерам компании и пользоваться их услугами внутри Telegram и на основных сайтов сервисов.

Реклама

Среди документов, которые можно будет загрузить в Telegram Passport — паспорта, загранпаспорта, водительские права, коммунальные счета, справки о банковских счетах и другие документы, а также фотографии пользователя.

Доступ к данным пользователя будет зашифрован паролем двухфакторной аутентификации, мессенджер не будет иметь доступа к ним.

Ранее журнал Forbes назвал основателя Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером.