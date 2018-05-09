Дуров пообещал биться до победного конца за Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что будет биться за мессенджер по примеру предков.

«Мы продолжим борьбу за Telegram в России. История наших предков учит биться до победного конца», — написал Дуров.

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Также он заявил, что решение о блокировке мессенджера в России противоречит Конституции страны и, следовательно, Telegram заблокирован в обход закона.

«Если бы ФСБ ограничилась запросом информации о нескольких террористах, то ее требование вписывалось бы в рамки Конституции. Однако речь идет о передаче универсальных ключей шифрования с целью последующего бесконтрольного доступа к переписке неограниченного круга лиц. A это – прямое нарушение 23-й статьи Конституции о праве каждого на тайну переписки», — подчеркнул Дуров.

По его словам, по этой причине юристы из международной правозащитной группы «Агора» 8 мая обжаловали блокировку месснджера. Дуров выразил надежду, что это поможет убедить российские власти отказаться от «языка неисполнимых ультиматумов» в отношении технологических компаний.

В конце поста он поздравил своих читателей с Днем Победы.

Ранее Дуров заявил, что гордится Россией.