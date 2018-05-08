Telegram обжаловал решение Верховного суда о законности приказа ФСБ о ключах для расшифровки

Представители мессенджера Telegram обжаловали в апелляционной инстанции решение Верховного суда России, признавшего законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев.

На основании этого приказа Telegram предъявили требования предоставить ключи для дешифрования сообщений пользователей.

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Представители Telegram в апелляционной жалобе просят полностью отменить решение ВС от 20 марта и признать приказ ФСБ недействующим и несоответствующим законам.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что нештатная работа 400 интернет-ресурсов была связана с блокировкой мессенджера Telegram. В ведомстве ранее пообещали изменить свой подход к блокировке мессенджера Telegram и больше не блокировать веерно крупные подсети.