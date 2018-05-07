Роскомнадзор назвал число интернет-ресурсов, которые затронула блокировка Telegram

В Роскомнадзоре заявили, что нештатная работа 400 интернет-ресурсов была связана с блокировкой мессенджера Telegram, передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

«Из поступивших на сегодняшний день на «горячую линию» Роскомнадзора обращений только в 1,3 тысячи указаны конкретные интернет-ресурсы или IP-адреса. Проверки показали, что нештатная работа 400 ресурсов, указанных в этих 1,3 тысячи обращениях, была тем или иным образом связана с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором и операторами связи для выполнения решения суда по Telegram», — говорится в сообщении ведомства.

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Также составители сообщения подчеркнули, что несколько десятков сообщений, которые поступили на «горячую линию» были либо спамом, либо не содержали конкретной информации.

Ранее Роскомнадзор заявил о блокировке 50 VPN-сервисов за доступ к Telegram.