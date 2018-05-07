«Известия» рассказали, когда в России появится квантовый компьютер

Первый российский квантовый компьютер должен появиться через три года. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, создание компьютера планируют завершить к сентябрю 2021 года.

Как отмечается, в новой электронно-вычислительной машине (ЭВМ) будет не менее 50 кубит. Кубит, в отличие от бита, может находиться в нескольких состояниях одновременно. За счет этого будет обеспечено увеличение производительности.

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При этом квантовый компьютер сможет «взламывать» шифры и подбирать сложные пароли.

Ранее СМИ сообщили, что российские ученые и инженеры намерены за пять лет создать квантовый компьютер.