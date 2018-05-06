WP узнал Россию в условном враге на учениях Эстонии

В Эстонии прошли международные учения Locked Shields, в ходе которых солдаты НАТО отрабатывали ответ на кибератаку со стороны вымышленной страны Crimesonia, которая напоминает Россию. Об этом пишет The Washington Post.

По плану учений, в результате действий хакеров Crimesonia другая вымышленная страна Berylia осталась без мобильной связи и водоснабжения.

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По мнению экспертов издания, в Crimesonia легко угадывается Россия, учитывая, что в сентябре 2017 года во время учений России начались перебои с сотовой сетью в Латвии.

Однако, WP отмечает, что подобные перебои могут случаться и без «участия России».

Ранее заместитель председателя комитета сената США по разведке Марк Уорнер считает, что Россия превосходит Соединенные Штаты в киберпространстве.