Роухани открестился от блокировки Telegram в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что правительство страны непричастно к блокировке мессенджера Telegram. Об этом он написал в своем инстаграме.

«До сих пор ни одна социальная сеть и ни один мессенджер не блокировались «этим правительством» и блокироваться не будут. Блокировка Telegram проводилась не усилиями правительства и не по его одобрению», — написал Роухани.

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По его словам, судебная власть самостоятельно выпустила постановление о блокировке. На основании этого решения операторы должны перекрыть доступ к мессенджеру.

30 апреля судебные органы Ирана приняли решение запретить использование мессенджера Telegram с целью защиты национальной безопасности.