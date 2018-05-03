Xiaomi подала заявку на IPO на Гонконгской бирже

Китайская компания Xiaomi подала заявку на проведение IPO на Гонконгской бирже. Об этом сообщает South China Morning Post.

Компания не раскрывает условия проведения первичного размещения акций. Однако, по словам осведомленных источников, Xiaomi планирует реализовать акции компании на $10 млрд.

Реклама

Таким образом, IPO китайской технологической компании станет 15-м в списке крупнейших IPO за все время.

Bloomberg, в свою очередь, подчеркивает, что размещение акций Xiaomi станет крупнейшим с 2014 года. Тогда на биржу Нью-Йорка вышла Alibaba, разместившая акции на $25 млрд.