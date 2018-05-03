WSJ: сотрудник Facebook похвастался доступом к данным пользователей и был уволен

Facebook уволила своего сотрудника, который похвастался наличием доступа к личной информации пользователей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.

Основатель компании Spyglass Security и консультант в сфере безопасности данных Джеки Стоукс опубликовала скриншот переписки в приложении Tinder, который ей прислала другая девушка.

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В этой беседе мужчина, представившийся сотрудником Facebook, начал хвастаться своей работой. Так, он рассказал, что «выслеживает хакеров и устанавливает их личности».

Женщина также рассказала, что мужчина назвал себя «профессиональным сталкером» и раскопал личную информацию о ней.

В свою очередь, в Facebook сообщили, что расследуют инцидент в срочном порядке.