WSJ: сотрудник Facebook похвастался доступом к данным пользователей и был уволен
Facebook уволила своего сотрудника, который похвастался наличием доступа к личной информации пользователей. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник.
Основатель компании Spyglass Security и консультант в сфере безопасности данных Джеки Стоукс опубликовала скриншот переписки в приложении Tinder, который ей прислала другая девушка.
Реклама
В этой беседе мужчина, представившийся сотрудником Facebook, начал хвастаться своей работой. Так, он рассказал, что «выслеживает хакеров и устанавливает их личности».
Женщина также рассказала, что мужчина назвал себя «профессиональным сталкером» и раскопал личную информацию о ней.
В свою очередь, в Facebook сообщили, что расследуют инцидент в срочном порядке.