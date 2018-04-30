В ОБСЕ снова призвали российские власти изменить решение о блокировке Telegram

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Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир еще раз обратился к российским властям и призвал их пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу (блокировки. — Газета.Ru) Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду», — заявил Дезир.

Ранее он подчеркнул, что решение о блокировке препятствует роли интернета в содействии осуществления права на свободу выражения.