В США решили объединиться два из четырех крупнейших сотовых операторов

Американские сотовые операторы T-Mobile и Sprint договорились об объединении. Об этом сообщает Associated Press.

Сумма сделки составит $26,5 млрд. Объединенная компания продолжит работать под брендом T-Mobile, ее совокупное число клиентов достигнет 127 млн.

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Подчеркивается, что две компании рассматривали возможность слияния на протяжении нескольких лет. В конечном итоге объединенная компания будет сопоставима по масштабам с двумя лидерами рынка — Verizon и AT&T.

Представители сотовых операторов также заявили, что вместе займутся развитием сетей 5G и уделят больше внимания продвижению бренда в сельской местности.

Теперь сделку должны будут одобрить антимонопольные регуляторы США.

Ранее сообщалось, что главных мобильных операторов США заподозрили в сговоре.