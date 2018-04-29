В Telegram объяснили причину сбоев

Сбои в работе Telegram связаны с отключением электричества в Амстердаме, сообщается в официальном аккаунте мессенджера в твиттере.

«Продолжаются ремонтные работы после массовых отключений электричества в Амстердаме, которые затронули многие сервисы. Пользователи Telegram в Европе, MENA [Магриба и Ближнего Востока], России и СНГ в данный момент не могут подключиться [к Telegram]. Мы извиняемся и будем информировать вас о ходе выполнения работ», — говорится в сообщении.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров написал в твиттере, что у европейских пользователей мессенджера в воскресенье, 29 апреля, могут возникнуть проблемы с подключением. По его словам, сбои в работе могли произойти из-за серьезного перегрева одного из серверов Telegram.