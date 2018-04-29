Дуров предупредил о сбое в работе Telegram в Европе
Создатель Telegram Павел Дуров в твиттере заявил, что у европейских пользователей мессенджера могут возникнуть проблемы с подключением.
«Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал Дуров.
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Он также добавил, что в настоящее время данная проблема решается.
Ранее Дуров заявил, что в Telegram не могли помочь ФСБ с поимкой террористов.
По его словам, ни Telegram, ни любые другие мессенджеры не смогли бы предоставить ключи шифрования, так как это обусловлено техническими особенностями алгоритма.