Дуров предупредил о сбое в работе Telegram в Европе

Создатель Telegram Павел Дуров в твиттере заявил, что у европейских пользователей мессенджера могут возникнуть проблемы с подключением.

«Серьезный перегрев одного из серверов Telegram может привести к проблемам с подключением к мессенджеру у европейских пользователей в течение следующих нескольких часов», — написал Дуров.

Реклама

Он также добавил, что в настоящее время данная проблема решается.

Ранее Дуров заявил, что в Telegram не могли помочь ФСБ с поимкой террористов.

По его словам, ни Telegram, ни любые другие мессенджеры не смогли бы предоставить ключи шифрования, так как это обусловлено техническими особенностями алгоритма.