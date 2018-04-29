В Google предупредили об угрозе искусственного интеллекта

Сооснователь Google Сергей Брин заявил об угрозе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в его корпоративном письме, которое опубликовано на сайте компании Alphabet.

«Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этим появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим обществом»,— написал Брин.

Реклама

Он также отметил, что ИИ опасен прежде всего тем, что может быть использован для манипулирования людьми.

Однако, Брин добавил, что подобные технологии «пока окутаны неизвестностью».

Ранее сообщалось, что в США займутся поиском способов борьбы с искусственным интеллектом.