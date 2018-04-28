Интернет-омбудсмен: война Роскомнадзора с Telegram будет продолжаться вечно

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что противостояние Росконадзора и мессенджера Telegram будет продолжаться вечно, передает РИА «Новости».

«Это вечно может продолжаться, потому что Telegram — это не сайт, это приложение. И заблокировать его посредством блокировки IP-адресов невозможно, и война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram — это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает»,— сказал Мариничев.

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Он также подчеркнул, что Telegram имеет возможность обходить блокировки благодаря своим обновлениям, в то время как законопослушные сервисы будут и дальше попадать в черный список.

«Вся ситуация с попаданием под эти блокировки законопослушных сервисов заставляет усиливать позицию в правовом нигилизме, устанавливать VPN/proxy»,— сказал интернет-омбудсмен.

Мариничев также отметил, что более правильным подходом была бы блокировка производителей противоправного контента, а не сервиса, с помощью которого можно получить этот контент.

Ранее руководство Роскомнадзор обвинило в массовых сбоях иностранные компании, поддерживающие Telegram.