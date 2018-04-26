Адвокаты Telegram объяснили ситуацию с обжалованием блокировки

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Представитель международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Колбасин, которая защищает интересы мессенджера Telegram в суде против Роскомнадзора, рассказал, что адвокаты готовят апелляционную жалобу на решение о блокировке, передает РИА «Новости».

«Апелляционную жалобу на решение Таганского районного суда Москвы адвокаты готовят. А частная жалоба на немедленную блокировку подана практически сразу», — объяснил Колбасин.

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Как отмечается, участники процесса могут обжаловать решение суда в течение месяца.

Ранее руководство Роскомнадзора пообещало изменить свой подход к блокировке мессенджера Telegram и больше не блокировать веерно крупные подсети.