В Минкомсвязи сообщили о работе над методами борьбы с дискриминацией российских СМИ

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что российская сторона занимается разработкой методов борьбы с нечистоплотной конкуренцией, выраженной в дискриминации российских СМИ в ряде западных стран, передает РИА «Новости».

«Понятное дело, что мы видим тенденции, когда в ряде западных стран предпринимаются откровенно дискриминационные меры в отношении российских СМИ, потенциальная угроза существует и в отношении китайских СМИ. Совершенно ясно, что речь идет о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определенной популярностью или влиянием, то есть по сути дела это нечистоплотная конкуренция. Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренции», — рассказал Волин.

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Он добавил, что по этому вопросу Россия обменивается мнениями с китайской стороной, но отметил, что конкретное содержание этих консультаций держится в секрете.

Ранее глава Роскомнадзор Александр Жаров предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения RT лицензии в Великобритании.