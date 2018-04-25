В Роскомнадзоре подозревают Amazon в нежелании сотрудничать из-за политики

В ходе встречи Роскомнадзора с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с исполнением решения суда об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин рассказал о проблемах в налаживании контакта с руководством компании Amazon, сообщается на сайте ведомства.

«Как отметил в ходе встречи заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, Федеральная служба продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов с целью работы мессенджера в России в нарушение решения суда. Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам, отметил он», — говорится в тексте официального сообщения.

Ранее сообщалось, что ученые пожаловались премьер-министру России Дмитрию Медведеву на Роскомнадзор.