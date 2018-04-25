В Литве телекомпанию оштрафовали за трансляцию российского телеканала

Комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы на своем официальном сайте сообщила о решении взыскать €150 тысяч в качестве штрафа с литовской компании Init за отказ приостановить ретрансляцию российского телеканала «РТР Планета».

«Комиссия по телерадиовещанию Литвы на заседании в среду приняла решение назначить ЗАО Init штраф в размере 150 тысяч евро, который должен быть выплачен в госбюджет в течение трех месяцев со дня назначения штрафа. Данное решение принято на основании нарушений закона об информировании, а также за невыполнение решения комиссии остановить свободную трансляцию телеканала «РТР Планета», — говорится в тексте официального сообщения.

В конце 2017 года комиссия по телевидению и радиовещанию Литвы заявила о нарушениях на российских телеканалах «РТР Планета» и ТВЦ, транслируемых на территории страны.