Передавший данные пользователей Facebook сотрудник высказался о ситуации

Александр Коган, один из создателей фирмы Global Science Research, которая предоставляла данные Cambridge Analytica, заявил, что раньше данная практика считалась нормой. Об этом сообщает CBS News.

По его словам, передача данных пользователей Facebook сторонней компании «это было довольно обычно и нормально».

Реклама

Коган также добавил, что в пользовательском соглашении был соответствующий пункт, согласно которому данные пользователей могут быть проданы.

Он признал, что это противоречит правилам Facebook. Однако, по его словам, он не получил никаких нареканий со стороны социальной сети.

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг выступил в конгрессе США и извинился, что компания не смогла предотвратить утечку персональных данных пользователей соцсети.